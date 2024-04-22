22 апреля 2024, 20:34
БАМ начнут ускоренно модернизировать
Путин анонсировал ускоренную модернизацию БАМа и Транссиба
Россия намерена реализовать планы по ускоренной модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия начала строительства БАМа.
По словам президента, план ускоренной модернизации БАМа и Транссиба, а также развития всего Восточного полигона железных дорог реализуют на базе передовых технологий.
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«Это имеет огромное значение и для укрепления связанности России, для укрепления политического и экономического суверенитета», — добавил он.
Глава государства также напомнил, что Россия смогла осуществить серьезный разворот на восток благодаря строительству Байкало-Амурской магистрали. По его мнению, БАМ во многом определил логистику на весь XXI век.
Строительство
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Владимир Путин
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