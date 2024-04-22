Транспорт 22 апреля 2024, 20:34 БАМ начнут ускоренно модернизировать Путин анонсировал ускоренную модернизацию БАМа и Транссиба РИА «Новости»

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Россия намерена реализовать планы по ускоренной модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия начала строительства БАМа.

По словам президента, план ускоренной модернизации БАМа и Транссиба, а также развития всего Восточного полигона железных дорог реализуют на базе передовых технологий.

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«Это имеет огромное значение и для укрепления связанности России, для укрепления политического и экономического суверенитета», — добавил он.

Глава государства также напомнил, что Россия смогла осуществить серьезный разворот на восток благодаря строительству Байкало-Амурской магистрали. По его мнению, БАМ во многом определил логистику на весь XXI век.