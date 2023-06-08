Транспорт 08 июня 2023, 23:04 Россия откроет на юге второй воздушный коридор — СМИ РБК: второй воздушный коридор откроют на юге России с 12 июня Unsplash

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В России откроют второй воздушный коридор для рейсов на юг. Это произойдет 12 июня, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Согласно данным источников в двух авиакомпаниях, пилотам уже направили извещения об изменениях, которые ожидаются в воздушном пространстве. Авиакомпании также получили информацию по новому коридору — он заработает с 12 июня.

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Благодаря открытию второго воздушного коридора, увеличится пропускная способность и сократится время полета.

«Открытый в августе 2022-го коридор пропускал не больше 15 рейсов в час», — напомнил собеседник издания.

Официального подтверждения информации об открытии второго воздушного коридора пока нет, в Росавиации отказались от комментариев.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия с 1 июля возобновит регулярное авиасообщение с Кубой. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Россия» на лайнерах Boeing 777, сообщал RT.

Президент Владимир Путин в мае распорядился снять запрет на полеты из России в Грузию. Российские самолеты не летали в республику с 2019 года.