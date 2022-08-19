Россия начнет делать АКПП, ABS и подушки безопасности

В России планируют до 2035 года запустить производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS и подушек безопасности. Стратегию автопрома опубликовал портал проектов нормативных правовых актов.

В документе описаны задачи по обеспечению технологического суверенитета РФ. Среди них упомянуто «создание компонентной базы в области силовых агрегатов и систем активной и пассивной безопасности».

Стратегия также предполагает стимулирование создания российских производств автокомпонентов. Базой для них должны стать собственные и лицензированные технологии. Для первых будут соблюдать абсолютный приоритет в случае их конкурентоспособности.

Обеспечение технологического суверенитета автомобильной промышленности, по данным Минпромторга РФ, является одной из ключевых целей стратегии отрасли до 2035 года.

Президент России Владимир Путин отмечал, что стране необходим суверенитет и в области судостроения.