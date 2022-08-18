Путин призвал к технологическому суверенитету в судостроении

Российские верфи столкнулись со сложностями из-за срыва поставок иностранных запчастей. Решением этого вопроса должен стать переход на отечественную технику. Об этом в ходе заседания, посвященного судостроению, заявил президент России Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что замещение скажется на сроках и повысит затраты на постройку судов. Это вынужденная мера для выполнения всех запланированных программ. Но развивать собственные компетенции в области судостроения необходимо.

«Все импортозаместить невозможно, да и не нужно этого делать. Но добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования, по самым значимым производственным процессам и технологиям нужно», — заявил Путин.

Президент отметил, что у страны есть все необходимое для развития отрасли: большой опыт и наработки в этой сфере, ресурсная и промышленная база, научные и конструкторские школы.

«Нужно дать ход инициативам российских судостроителей, их отечественных поставщиков и заказчиков, поддержать модернизацию наших верфей и предусмотреть удобные финансовые механизмы, чтобы внутри России появились новые заказы на качественные, современные суда», — подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что речь идет о долгосрочных ориентирах, поэтому нужно выстраивать заказы соответствующим образом.

«Нужно верстать планы верфей исходя из потребностей самих заказчиков — транспортных, рыбопромысловых, энергетических и других компаний. Напомню, что именно их оценка является ключевым критерием работы всей отрасли», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что еще одним важным спектром отечественного судостроения стала работа над созданием крупнотоннажных судов. Центром для реализации этого проекта стал дальневосточный комплекс «Звезда».