Росморречфлот опроверг ограничения в Керченском проливе на судоходство

Росморречфлот опроверг информацию о введение Россией ограничений судоходства для торгового и гражданского флота в Керченском проливе. В пресс-службе отметили, что страна придерживается международных норм.

«Ограничений никаких для коммерческих судов нет, торгового и гражданского флота. Никаких ограничений не вводилось. Россия полностью придерживается всех международных норм», — сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с РИА «Новости» заявил, что претензии Европарламента неуместны, потому что проблем с судоходством в Керченском проливе нет, а для прохода через него нужно соблюдать действующий порядок и заранее отправлять запрос на прохождение пролива.

Он отметил, что Россия строго соблюдает все нормы международного и национального морского права. При этом Керченский пролив, по его словам, является внутренними водами России, с чем обязаны считаться другие государства.

Накануне Европейский парламент призвал ЕС обеспечить мониторинг за свободой судоходства в Керченском проливе. Соответствующая рекомендация нашла отражение в резолюции по РФ, принятой депутатами по итогам пленарной сессии Европарламента, сообщило издание RT.

В конце апреля Россия частично перекрыла доступ к побережью Крыма с 24 апреля по 31 октября, сообщала «Газета.ru».