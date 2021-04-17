НАТО призвало Россию позаботиться о свободе судоходства на Черном море

В НАТО выразили беспокойство из-за возможного ограничения Россией доступа в несколько черноморских зон. Альянс заявил, что вход в украинские порты на Азовском море должен быть свободным, как и само судоходство.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску назвала в Twitter планы РФ неоправданным шагом и частью «дестабилизирующего поведения».

«Мы призываем Россию гарантировать свободный доступ в порты Украины в Азовском море и обеспечить свободу судоходства», — подчеркнула представитель НАТО.

Лунгеску заявила об угрозе для независимости Украины из-за «милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей». Подобное положение дел, по ее словам, подрывает стабильность в регионе.

В альянсе призвали Москву «к немедленной деэскалации», потребовали прекратить провокации и с уважением отнестись к международным обязательствам.

В бюллетене Управления навигации и океанографии Минобороны РФ от 14 апреля, уточнило РИА «Новости», идет речь о приостановке осуществления права мирного прохода через российскую акваторию иностранным военным кораблям и другим государственным судам в трех районах Черного моря. Судоходству через Керченский пролив это не препятствует, а все планируемые к закрытию зоны находятся на территории РФ.