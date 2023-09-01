01 сентября 2023, 11:20
Росавиация сообщила о возвращении в штатный режим работы трех аэропортов Москвы
Росавиация: 14 рейсов ушли на запасные аэропорты из-за ограничений в Москве
Сегодня утром, 1 сентября, временно ограничили полеты из трех аэропортов Москвы. Среди них — Внуково, Домодедово и Жуковский. Сейчас они вернулись к работе в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме», — уточнили в ведомстве.
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Ограничения вводили в целях безопасности экипажей и пассажиров воздушных судов. На запасные аэропорты ушли 14 самолетов. Несмотря на это, всех пассажиров доставят в аэропорты назначения.
В этот период экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как власти совместно с Минобороны защитили столицу от беспилотников.
Аэропорт Домодедово
Жуковский
Аэропорт Внуково
Москва 2023
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