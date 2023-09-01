Москва 01 сентября 2023, 10:50 Собянин рассказал, как власти совместно с Минобороны защитили Москву от беспилотников Мэр Собянин: в Орле обустроят аэродром для перехвата летящих к Москве БПЛА РИА «Новости»

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Московские власти совместно с Минобороны России делают многое для защиты столицы от беспилотников. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин на выступлении в День работников комплекса городского хозяйства, сообщило РИА «Новости».

«На протяжении последних нескольких недель мы действительно в течение суток по запросу Министерства обороны создаем новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как работают ракеты, которые сбивают летящие беспилотники», — сказал он.

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По словам Собянина, киевские власти пытаются атаковать столицу с помощью БПЛА практически каждый день. Мэр города рассказал, что в Орле обустроили аэропорт для перехватчиков дронов. Один из вертолетов с этого аэропорта сбил беспилотник, летевший в сторону Москвы.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал россиян не снимать объекты систем ПВО и не публиковать такие кадры в интернете. Чиновник отметил, что противник может использовать такую информацию в военных целях.