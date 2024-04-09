Транспорт 09 апреля 2024, 02:16 Росавиация рекомендовала авиакомпаниям приоритетно обслуживать участников СВО РБК: участники СВО получат приоритетное обслуживание при авиаперелетах РИА «Новости»

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Росавиация разослала рекомендации аэропортам и авиакомпаниям приоритетно обслуживать пассажиров-участников специальной военной операции на Украине. Об этом сообщило РБК. Информацию изданию подтвердили в двух авиакомпаниях.

«Прошу принять меры по обеспечению корректного и внимательного обслуживания в аэропортах и на бортах воздушных судов военнослужащих-участников СВО. С сотрудниками и службами, осуществляющими обслуживание пассажиров в аэропортах и экипажами воздушных судов провести соответствующие инструктажи», — рекомендовало ведомство.

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Кроме того, Росавиация попросила авиаперевозчиков предоставить участником СВО приоритет при регистрации на рейсы и прохождении процедуры досмотра, а также исключить случаи некорректного общения персонала с этой категорией пассажиров.

Ведомство предложило авиакомпаниям помогать военнослужащим в перебронировании авиабилетов и предоставлять наиболее комфортные места участникам СВО с ограничениями мобильности.

В начале марта раненного бойца СВО сняли с рейса Москва — Барнаул авиакомпании «Победа», обвинив в курении на борту. При этом датчики дыма не сработали, и окурков тоже не нашли. СК РФ поручил завести уголовное дело по факту нарушения прав пассажира.