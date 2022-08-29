Росавиация расширила программу субсидирования региональных полетов на 49 направлений

В России завершили отбор авиакомпаний, которые получат в 2022 году субсидии на воздушные перевозки по регионам страны. За счет временного закрытия 11 аэропортов список расширили на 49 направлений, до 448. Об этом сообщила Росавиация.

Субсидии на обеспечение доступных воздушных перевозок и создание региональной маршрутной сети выделят из федерального бюджета. В отборе приняли участие 16 авиакомпаний, в том числе такие крупные, как «Аэрофлот», Nordwind Airlines и NordStar.

«Распределена экономия средств федерального бюджета, образовавшаяся в связи с закрытием аэропортов южной и центральной части России. Новый перечень маршрутов расширен до 448 направлений, увеличены частоты и количество планируемых к выполнению рейсов <…>. В перечень включены 49 новых направлений», — сообщили в Росавиации.

Режим ограничения полетов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты ввели в феврале. Его регулярно продлевали, в последний раз — до 4 сентября.