Режим ограничения полетов снова продлили в России

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 4 сентября. Об этом сообщила Росавиация у себя на сайте.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 4 сентября 2022 года, 03:45 по московскому времени», — сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Москвы, Минеральных Вод, Сочи, Волгограда и Ставрополя.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.

Ранее вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров определил замену второго пилота в самолетах на виртуального как возможную в перспективе. Интеллектуального виртуального второго пилота планируется создать к 2024 году.