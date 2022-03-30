Росавиация продлила до 7 апреля запрет на полеты в южные регионы России

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России пролонгирован до 7 апреля. Об этом сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

«До 7 апреля 2022 года, 03:45 по московскому времени, продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сказано в сообщении на сайте организации, которое процитировал ТАСС.

Российским авиаперевозчикам рекомендовали доставлять пассажиров по альтернативным маршрутам, при этом нужно задействовать аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя, Волгограда, Москвы.

Остальные аэропорты России, в том числе международные, работают в своем нормальном режиме, уточнили в Росавиации.

Ранее ограничения на полеты уже несколько раз продлевали, в предыдущий раз — до 1апреля.