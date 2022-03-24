Росавиация продлила ограничение полетов в южные регионы РФ

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России продлен до 1 апреля. Такое заявление сделали в Росавиации.

Данная мера коснулась не всех аэропортов южных регионов. Пассажиров, которые планировали маршрут с использованием закрытых воздушных портов, направят в Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву, сообщило РИА «Новости».

«До 1 апреля 2022 года, 03:45 часов по московскому времени, продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении ведомства.

Режим временного ограничения полетов в аэропорты южной и центральной части РФ вводили в связи со спецоперацией на Украине. Он уже несколько раз продлевался. Текущий срок действия запрета на обслуживание гражданских судов в части российских аэропортов истекал 26 марта. Остальные аэропорты страны, включая международные терминалы, продолжают работу в прежнем режиме.