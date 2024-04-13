Мир 13 апреля 2024, 22:23 Иордания закроет воздушное пространство Власти Иордании решили закрыть воздушное пространство с 23:00 в эту субботу РИА «Новости»

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Власти Иордании решили временно закрыть воздушное пространство. Ограничение вступит в силу в субботу, 13 апреля, с 23:00 по местному времени. Об этом сообщило местное государственное агентство Petra.

«Управление иорданской гражданской авиации решило временно и в качестве меры предосторожности закрыть воздушное пространство Иордании для всех прибытий, вылетов и транзитных рейсов, начиная с 23.00 субботы по местному времени», — говорится в сообщении.

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Ограничения продлятся несколько часов. В агентстве также отметили, что обновления будут происходить в зависимости от дальнейшего развития событий.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала россиянам воздержаться от поездок в некоторые ближневосточные государства из-за напряженной обстановки в регионе.

По ее словам, ситуация остается нестабильной в районе палестино-израильского конфликта и в зоне «голубой линии» между Ливаном и Израилем.