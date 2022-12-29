29 декабря 2022, 14:43
Росавиация одобрила модифицированный самолет МС-21
Модифицированный самолет МС-21 получил одобрение от Росавиации
Самолет МС-21 с российскими двигателями и крылом получил одобрение от Росавиации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.
Речь идет о модификации конструкции лайнера и последующего изменения в сертификат типа.
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«Магистральный лайнер МС-21 получил одобрение по главным изменениям в конструкцию: это подтверждает успешную замену ключевых элементов самолета на российские — наш двигатель ПД-14 и полностью отечественную конструкцию крыла», — приводит слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова издание.
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Кроме МС-21, одобрение от Росавиации получили беспилотник вертолетного типа БАС-200, новая конфигурация вертолета Ми-171 А3 и усовершенствованная версия вертолета «Ансат».
Ранее в правительстве России сообщили о продлении сертификата летной годности иностранных самолетов. Отечественным авиакомпаниям разрешили пользоваться лайнерами до 31 декабря 2023 года.
Авиация
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