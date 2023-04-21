Транспорт 21 апреля 2023, 17:28 Рижский вокзал в Москве временно приостановит работу Рижский вокзал в Москве закроют на реконструкцию до 31 августа Викимедиа

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Рижский вокзал в Москве временно будет недоступен для пассажиров из-за реконструкции. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба РЖД.

«Доступ в отдельные помещения вокзала для пассажиров будет закрыт с 24 апреля по 31 августа», — указано в сообщении.

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Так, пассажиры не смогут попасть в зал ожидания, санитарные комнаты и медицинский пункт. Также будут недоступны билетные кассы дальнего следования. При этом посетителей продолжат принимать детский центр и выставочный комплекс.

В РЖД отметили, что пассажиры «приостановки работы вокзала даже не заметят», поскольку еще в начале марта весь пассажиропоток был перенаправлен на станцию МЦД-2 «Рижская».

В пресс-службе добавили, что реконструкция путевой и пассажирской инфраструктуры станции Москва-Рижская ведется для запуска МЦД-4. Здесь построят две платформы и новый павильон с кассами и турникетами.

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