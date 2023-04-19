Подмосковье 19 апреля 2023, 13:44 Расписание пригородных поездов Московского транспортного узла изменится в майские праздники ОА"Центральная ППК"

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В майские праздники график движения пригородных поездов Московского транспортного узла изменится. Об этом сообщил Минтранс Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Электропоезда на Мосузле будут курсировать 29-30 апреля и 6-8 мая по субботнему расписанию, а 1 и 9 мая — по графику воскресенья.

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«В период майских праздников изменятся также дни курсирования нескольких экспрессов, выполняющих рейсы между Москвой и станциями Раменское, Рязань-1,2, Куровская, Шатура, Калуга-1, Тула-1, Серпухов, Владимир, Петушки, Александров, Железнодорожная, Крутое и Большая Волга», — уточнили в ведомстве.

МЖД вместе с ЦППК назначила дополнительные экспрессы на Казанском направлении 1 и 9 мая. Это № 7195 Курская — Москва отправлением в 16:00, № 7196 Москва — Шатура в 18:14 и 2,10 мая — № 7021 Рязань-1 — Москва в 03:30. На Курском направлении с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая будут курсировать № 7031 Москва — Тула-1 отправлением в 10:21 и № 7030 Тула-1 — Москва — в 13:47.

Также больше составов появится на Павелецком направлении 29 апреля и 6 мая. Там пассажиров будет обслуживать поезд № 7305/7307 Москва — Венев — Узловая-1 отправлением в 08:10.

На платформе Поклонная поезда Киевского направления будут останавливаться дополнительно, но только 9 мая. Платформа расположена рядом с Поклонной горой, где будут проходить праздничные мероприятия

Вечером дополнительно назначили три электрички с остановкой на Поклонной. Это № 6591 Москва — Апрелевка в 22:16, № 6691 Москва — Внуково отправлением в 22:31 и № 6692 Внуково — Москва в 23:31. У нескольких поездов изменится время отправления и прибытия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что безопасный ж/д переход в Люберцах откроют к запуску МЦД-3. Строительство идет в районе 2-й Красногорской улицы.

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