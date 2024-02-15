15 февраля 2024, 13:04
Расписание поездов на пригородных направлениях временно изменят в праздники в Москве
Дополнительные поезда введут на пригородных направлениях в праздники в Москве
В Москве расписание поездов, которые будут ездить в пригород в праздничные дни февраля и марта, временно изменят. Кроме того, введут дополнительные экспрессы, сообщили на официальном сайте мэра столицы.
В выходные дни в честь Дня защитника Отечества и 8 Марта движения поездов скорректируют для удобства пассажиров. Так горожане смогут выбрать удобное время отправления.
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Так, поезда в пределах Московского транспортного узла 22 февраля и 7 марта будут двигаться по пятничному расписанию, а 23, 24 февраля и 8, 9 марта — по расписанию субботы.
Для пассажиров также дополнительно введут в строй фирменные экспрессы, а на участке Черусти — Вековка будут курсировать поезда с 11 вагонами.
Кроме того, Минтранс Подмосковья сообщил об изменении расписания электричек Ленинградского направления до 29 февраля.
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