Более 40 рейсов задержали или отменили В Москве

Из-за погодных условий в московских аэропортах изменилось расписание более 40 рейсов. Задержки связаны с необходимостью обработки самолетов и очисткой взлетно-посадочных полос.

По данным сервиса «Яндекс. Расписание» на 21:06, во Внуково задержано 13 рейсов, еще три отменено. В Домодедово — 17 рейсов задержано, два отменено, и в Шереметьево задержано девять рейсов задержано.

Сервис публикует информацию, предоставленную самими аэропортами. Задержкой «Яндекс.Расписания» считает отклонение рейса от графика на 30 минут и более.

Во Внуково 17 января одна из снегоуборочных машин застряла на крестовине, в месте пересечения двух взлетно-посадочных полос аэропорта. Сейчас аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.

Ранее Гидрометцентр прогнозировал аномальные холода. В Центральном федеральном округе до -20-30 градусов, на Севере России и Северо-Западном федеральном округе — до -23-36 градусов.