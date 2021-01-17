Гидрометцентр предупредил россиян об аномальном холоде

На большей части России в ближайшие дни прогнозируется температуры заметно ниже нормы. В Центральном федеральном округе (ЦФО) разница составит 6-12 градусов и минимальное значение снизится до -20-30 градусов.

Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Приволжском федеральном округе (большая часть округа) тоже -20…-30°С, местам -32°С, аномалия на 6-12°С тоже ниже нормы», — сказал Вильфанд. По его словам, служба уже выпустила предупреждение об «аномально холодной погоде».

Синоптик сообщил что в Ненецком автономном округе, Республике Коми, Архангельской, Вологодской, Псковской областях, которые входят в Северо-Западный федеральный округ, ожидаются аномалии в 7-15 градусов. Температурный минимум будет зафиксирован на отметке -23…-36°С.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос Михаил Леус сообщил, что в первой половине следующей недели в Москве и Подмосковье ожидаются сильные морозы. Потеплеет только к концу недели.