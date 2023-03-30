Транспорт 30 марта 2023, 13:29 Расписание пригородных поездов изменится в апреле на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 АО "Центральная ППК"

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График движения электричек изменится в будни на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 3 по 29 апреля в будние дни из-за строительных работ ТПУ «Лианозово» изменится расписание движения пригородных поездов. Главные пути на участке Бескудниково — Лобня будут поочередно закрываться с 22:25 до 6:00. В это время электрички будут следовать в реверсивном режиме.

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На Савеловском направлении интервалы движения увеличатся до 20 минут в период с 19:00 до 22:00. После 22:00 они будут достигать одного часа. Часть поездов перестанут останавливаться на участке Дегунино – Лобня.

На Белорусском направлении интервалы движения не увеличатся. Актуальное расписание электропоездов доступно в мобильном приложении и на официальном сайте перевозчика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в течение 2023 года проведут благоустройство территорий 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4.

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