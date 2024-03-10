Важное 10 марта 2024, 17:47 Работу петербургского аэропорта Пулково ограничили Росавиация: работу аэропорта Пулково ограничили РИА «Новости»

Читать 360tv в

Работу петербургского аэропорта Пулково ограничили «для обеспечения безопасности полетов», информировали в Росавиации. Об этом написали в Telegram-канале пресс-секретаря ведомства Артема Кореняко.

Уточняется, что ограничение действует с 17:00 10 марта.

Реклама

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов <…> на работу аэропорта Пулково введены ограничения», — указано в заявлении.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все меры для того, чтобы полеты были безопасными для пассажиров, — это основной приоритет, добавил представитель Росавиации.

Ранее, 2 марта, аэропорт Пулково временно не принимал и не выпускал рейсы из-за угрозы атаки с беспилотника. Тогда ограничение ввели в 19:32 по московскому времени.