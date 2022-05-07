Работа нескольких станций метро Москвы изменится 7 мая

В субботу 7 мая ряд центральных станций Московского метрополитена будут работать только на вход и пересадку пассажиров. Причиной станет репетиция парада Победы.

Ограничения сохранятся до конца мероприятия. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на столичный департамент транспорта.

На вход и пересадку, уточнили в ведомстве, будут работать станции метро «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая». А станция метро «Библиотека имени Ленина» — только на пересадку.

В Дептрансе не исключили ситуативные ограничения на вход и выход по требованию полиции на прилегающих станциях в местах проведения праздничных мероприятий.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл подробности парада Победы 9 мая. По его словам, в военном шествии на Красной площади примут участие 11 тысяч человек, задействуют 131 образец вооружения и 77 летательных аппаратов. Впервые в пешем строю пройдут парадные расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища, а в составе механизированной колонны — реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».