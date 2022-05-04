Шойгу раскрыл новшества на параде Победы в Москве

В военном параде на Красной площади примут участие 11 тысяч человек, будет задействован 131 образец вооружения и 77 летательных аппаратов. Подробности парада Победы 9 мая раскрыл на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу, сообщил «Интерфакс».

Впервые в пешем строю пройдут парадные расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища, а в составе механизированной колонны — реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г». Они оснащены автоматизированной системой управления наведением и огнем, стреляют снарядами калибром 122 миллиметра.

Генеральная репетиция парада Победы запланирована на 7 мая. Подготовка к нему началась еще в апреле, на Красной площади уже оборудовали трибуны и баннеры. Схему расстановки военной техники в механизированной колонне и то, какие именно виды вооружения можно будет увидеть, рассказало Минобороны России.

Парад в Москве — не единственный. Шествия готовятся в 28 городах России. В них будут задействованы порядка 65 тысячи человек и свыше 460 воздушных судов.