Транспорт 21 февраля 2024, 12:39 Работа наземного транспорта временно изменится на юго-западе Москвы Семь автобусных маршрутов изменят с 24 февраля в московском районе Южное Бутово РИА «Новости»

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С 24 февраля в московском районе Южном Бутово временно изменятся семь автобусных маршрутов из-за строительства новой дорожной развязки. Об этом сообщил глава дептранса столицы Максим Ликсутов.

«В будние дни по маршрутам, которые изменятся с 24 февраля, пассажиры совершают больше 18 тысяч поездок», — отметил заммэра.

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Маршруты автобусов около улицы Скобелевской изменятся, однако продолжат обеспечивать доступ до шести станций метро и второго Московского центрального диаметра. Автобусы под номерами 146, 523, 877 и С53 теперь будут следовать через улицы Поляны и Веневскую, делая остановку у метро «Улица Скобелевская» и проезжая далее по Скобелевской улице.

Маршруты № 967, С916 и Н8, не проезжая по Скобелевской улице и у станции метро «Улица Скобелевская», будут ходить через улицы Поляны и Веневскую.

Дополнительно появится короткий рейс автобуса № 523к до станции МЦК «Бутово».

Новые автобусы запустят на маршруте № 36 в Чехове с 21 февраля. Новая схема движения позволит жителям округа гораздо быстрее добираться до станции.