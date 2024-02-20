Подмосковье 20 февраля 2024, 20:32 Дополнительные автобусы запустят на маршруте № 36 в Чехове с 21 февраля Источник фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Дополнительные автобусы в рамках действующего маршрута № 36 станция Чехов — Новый Быт — Красные Орлы запустят 21 февраля от железнодорожной станции «Чехов» в деревню Люторецкое. Новая схема движения позволит жителям округа гораздо быстрее добираться до станции.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, по новому маршруту автобус будет совершать десять рейсов в сутки. Первый автобус выйдет на линию от станции «Чехов» в 06:56, последний вечерний рейс от остановки «деревня Люторецкое» — в 18:25.

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Все льготы на оплату проезда по социальным картам жителей Москвы и Подмосковья на маршруте сохраняются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

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