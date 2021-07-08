Путин за рулем Aurus проехал по ЦКАД

Последний участок Центральной кольцевой автодороги ввели в эксплуатацию. По полностью открытой магистрали московского региона за рулем автомобиля Aurus проехал президент России Владимир Путин. Видео опубликовало РИА «Новости» на своем канале в Telegram.

Пассажиркой автомобиля российского лидера стала главный специалист департамента строительства и реконструкции государственной компании «Автодор». Именно эта организация занималась прокладкой ЦКАД.

Собеседница российского лидера рассказала что длина новой трассы составляет 336 километров.

«Особенностью этой дороги можно считать систему „Свободный поток“. Дальше, когда мы будем ехать, мы увидим рамки интеллектуальной транспортной системы», — поделилась она.

Система «Свободный поток» позволяет водителям оплачивать проезд по платным участкам ЦКАД не останавливая машину. Рамки считывают информацию с транспондера или номер машины, если владелец купил билет. Это позволяет сохранять на ЦКАД повышенный скоростной режим.

Последним участком, на котором шла работа, стали 25 километров первого пускового комплекса, с которого можно выехать в юго-западном направлении. Команду о запуске движения на замкнутой ЦКАД Владимир Путин дал из центрального пункта управления трассой.

«Спасибо всем участникам этого проекта. Большого, очень важного и нужного не только для центральной части страны, для Москвы, для Московской области, а для всех. Потому что трафик здесь очень большой. По сути вся страна ездит», — подчеркнул он.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что открытие ЦКАД стало настоящим праздником. Он подчеркнул, что эта дорога важна для экономики и каждого человека, кто ездит в аэропорт или получает медицинские услуги.

«Каждая дорога для нашего мегаполиса имеет огромное значение. Хотел бы поблагодарить людей, которые начинали, у истоков стояли», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Старт работ над организацией ЦКАД начался в 2014 году, когда губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин заложили капсулу на месте начала строительства. Проезд на 260 километрах новой трассы платный. Но при этом водители могут развивать на ЦКАД большую скорость и добираться до места назначения быстрее с меньшей тратой топлива.