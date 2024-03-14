14 марта 2024, 15:28
Путин призвал использовать отечественные технологии при строительстве ВСМ
Путин: нужно использовать технологии РФ для магистрали Москва — Петербург
Президент России Владимир Путин призвал использовать отечественные технологии при строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом глава государства заявил на мероприятии по случаю начала строительства ВСМ и АЭС в Ленинградской области в режиме видеосвязи.
Президент дал старт сразу двум масштабным проектам. Речь идет о создании седьмого энергоблока Ленинградской атомной электростанции и высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
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«В ходе строительства должны применяться, прежде всего, отечественные разработки и оборудование. Это важно для дальнейшего укрепления технологической независимости страны», — сказал российский лидер.
Он выразил уверенность в том, что все планы по возведению объектов реализуют на самом высоком профессиональном уровне. Президент уже сообщал о том, что ВСМ пройдет через Тверь и Великий Новгород.
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