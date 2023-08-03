Транспорт 03 августа 2023, 13:54 Путин призвал чиновников ездить на российских автомобилях Путин: все чиновники должны ездить на российских автомобилях Сайт Государственной Думы РФ

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Чиновники в России должны ездить на отечественных автомобилях. Об этом ходе встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил глава государства Владимир Путин.

«Все должны ездить на отечественных автомобилях. Может быть, поскромнее, чем раньше, ничего страшного. Наоборот, даже хорошо, чиновничество должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных автомобилей», — сказал он.

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Путин отметил, что от импорта отказываться нет необходимости, но такие базовые вещи необходимо развивать на своем рынке.

«Повышение качества жизни должно быть направлено и на это. Меры поддержки, которые мы оказали „АвтоВАЗу“, были своевременными, нужно их использовать», — добавил президент.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам перейти на использование автомобилей российского производства в служебных целях.