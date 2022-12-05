Важное 05 декабря 2022, 17:54 Путин потребовал обеспечить надежное сообщение с Крымом по суше Президент России Путин призвал обеспечить надежное сообщение с Крымом по суше РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить надежное сообщение с полуостровом Крым по суше. Об этом глава государства заявил во время диалога с вице-премьером РФ Маратом Хуснулинным, написало РИА «Новости».

«Кроме этого нам, конечно, нужно обеспечить надежное сообщение с Крымом по суше», — сказал Путин.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время рабочей поездки проинформировал президента о ходе восстановительных работ дорожного полотна.

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Хуснуллин на встрече с главой государства в Крыму заявил, что строители продолжат работы по восстановлению левой части автомобильного моста. Также специалисты завершили обследование железнодорожной части сооружения.

В ответ Путин выразил надежду на восстановление поврежденной части железнодорожного полотна на мосту к середине следующего сезона.

В понедельник, 5 декабря, Путин лично осмотрел Крымский мост и проехался по нему на автомобиле, после чего пообщался со строителями.