Транспорт 28 февраля 2023, 15:37 Путин по видеосвязи откроет Большую кольцевую линию московского метро 1 марта Кремль: Путин будет участвовать в церемонии открытия Большой кольцевой линии 1 марта РИА «Новости»

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Российский президент Владимир Путин 1 марта примет участие в церемонии открытия Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы в формате видеоконференции. Об этом заявила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин 1 марта 2023 года примет участие в открытии Большой кольцевой линии московского метро», — сказано в сообщении.

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Мэр Москвы Сергей Собянин, представители метрополитена и принимавшие участие в строительстве БКЛ будут присутствовать на мероприятии. В среду начнут работать еще девять станций Большой кольцевой линии. Речь идет о «Сокольниках», «Марьиной Роще», «Текстильщиках», «Рижской», «Кленовом бульваре», «Печатниках», «Варшавской» и «Каширской».

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Собянин в начале февраля сообщил об окончании строительства БКЛ, оно продолжалось с 2011 года. Мэр столицы пригласил Путина на открытие нового участка московского метро.