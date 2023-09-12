12 сентября 2023, 11:06
Путин объяснил, когда снизится цена на Aurus
Путин заявил, что цена на Aurus снизится с выходом машин в серийное производство
Стоимость автомобиля Aurus может снизиться, когда марка выйдет в полноценное серийное производство. Об этом заявил на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин.
По словам российского лидера, постепенно российский автопром будет ограничивать использование иностранных комплектующих в автомобилях. Президент подчеркнул, что страна при этом продолжит сотрудничать с зарубежными партнерами, желающими работать с Россией.
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«Локализацию будем поднимать. Да, это требует времени. Но это правильно с точки зрения развития автомобильной промышленности в стране, на собственной базе», — отметил Путин.
Россия, по его словам, не собирается «закрываться целиком и полностью», а также заниматься производством «на коленке».
«Aurus сделали? Сделали. Он стоит дорого, потому что его мало производят. Пойдет в серию по-настоящему — и в два раза дешевле все будет», — пообещал глава государства.
Путин также заявил, что через Сибирь и Дальний Восток планируют строительство магистралей до Тихого океана. Скоростные автодороги станут частью единого транспортного коридора «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока.
Россия
Машины
Владимир Путин
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