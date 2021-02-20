Проверку цен в такси начали в ФАС

Специалисты Федеральной антимонопольной службы начали проверку агрегаторов такси. Им предстоит выяснить, насколько обоснованными были изменения цен при ухудшении погоды.

Запросы, сообщила «Российская газета» со ссылкой на ведомство, отправили в «Яндекс.Такси» и «Ситимобил». Отчитаться придется «Везет», «Гетт» и «Максим».

Жалобы в ФАС касались завышенной стоимости услуг такси в Москве и Подмосковья во время сильного снегопада, который обрушился на регион.

По данным департамента транспорта Москвы, стоимость проезда в такси возросла в два-три раза. При этом спрос на услугу снизился на 28%. В ведомстве призвали агрегаторов отказаться от подобной практики. А проверить их действия попросили сразу несколько общественных организаций.

Цена за минуту проезда, заметили в «Яндекс.Такси», не изменилась, как и стоимость километра. Выросла только продолжительность поездки.

Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева поясняла, что государство не регулирует цены на такси.