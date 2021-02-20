facebook_pixel
    20 февраля 2021, 20:51

    Проверку цен в такси начали в ФАС

    Александра Ломейко

    Специалисты Федеральной антимонопольной службы начали проверку агрегаторов такси. Им предстоит выяснить, насколько обоснованными были изменения цен при ухудшении погоды.

    Запросы, сообщила «Российская газета» со ссылкой на ведомство, отправили в «Яндекс.Такси» и «Ситимобил». Отчитаться придется «Везет», «Гетт» и «Максим».

    Жалобы в ФАС касались завышенной стоимости услуг такси в Москве и Подмосковья во время сильного снегопада, который обрушился на регион.

    По данным департамента транспорта Москвы, стоимость проезда в такси возросла в два-три раза. При этом спрос на услугу снизился на 28%. В ведомстве призвали агрегаторов отказаться от подобной практики. А проверить их действия попросили сразу несколько общественных организаций.

    Цена за минуту проезда, заметили в «Яндекс.Такси», не изменилась, как и стоимость километра. Выросла только продолжительность поездки.

    Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева поясняла, что государство не регулирует цены на такси.