ФАС проверит агрегаторы такси после повышения цен во время снегопада

Сразу несколько обращений поступило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) по повышению цен на такси в Москве во время обрушившегося на город снегопада. Все эти сообщения ведомство пообещало рассмотреть. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника управления регулирования связи и информационных технологий ведомства Елену Заеву.

Представитель ведомства отметила, что государственного регулирования цен на такси в России нет. Стоимость проезда формируется в зависимости от ряда факторов.

«Чем выше спрос, хуже условия работы, например, плохие погодные условия, существенные затруднения на дорогах, тем выше стоимость услуги», — пояснила Елена Заева.

Отдельно она отметила, что сейчас ФАС проводит расследование по работе «Яндекс.Такси» и Uber в московском регионе. В частности, речь идет о влиянии агрегаторов на формирование цен и комиссий.

Представитель ведомства пояснила, что на сегодня более 50% рынка пассажирских перевозок в московском регионе занимает единая компания «Яндекс.Такси» +Uber.

«ФАС проводит расследование на предмет оценки влияния деятельности агрегаторов такси на рынок пассажирских перевозок такси с точки зрения разумности и обоснованности установления цен и комиссий», — заявила Елена Заева.

Она отметила, что закон не запрещает доминирования на общем рынке, но злоупотреблять своим преимущественным положением нельзя.

В минувшие выходные, когда в Москве и области начались обильные снегопады, жители столкнулись с тем, что цены на такси выросли. В «Яндекс.Такси» пояснили, что цена за минуту проезда и стоимость одного километра не менялись, но увеличилась сама продолжительность поездки. Передвигаться по заснеженным дорогам оказалось затруднительно. Кроме того, в рейсы вышли не все водители, а только те, кто смог завести свои машины.

Департамент транспорта Москвы на своем канале в Telegram написал, что стоимость проезда на такси выросла в два-три раза, что привело к падению спроса на 28% по сравнению с обычными субботами. Ведомство попросило агрегаторы отказаться от подобной практики.