Транспорт 28 июня 2023, 23:29 «Прорабатываем вопрос». Карачаево-Черкессию назвали единственным регионом СКФО без аэропорта Глава Минэкономразвития Решетников: в Карачаево-Черкессии могут построить аэропорт Pixabay

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Единственным регионом СКФО, где нет собственного аэропорта, оказалась Карачаево-Черкессия, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, власти прорабатывают возможность строительства воздушной гавани в республике, сообщил ТАСС.

О планах по улучшению транспортной доступности региона министр выступил в ходе совещания по развитию туризма, которое провел президент Владимир Путин.

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«Прорабатываем вопрос его (аэропорта — прим. ред.) создания вместе с субъектом и частным инвестором. Чтобы туристам было комфортно добираться и до Архыза, и до Домбая», — отметил Решетников.

Он добавил, что в финансировании развития терминалов во Владикавказе и Ставрополе поучаствовала корпорация «Кавказ.РФ». По словам министра, в Грозном уже идет строительство аэродромного и аэровокзального комплексов, а в Махачкале вскоре приступят к реконструкции второй взлетно-посадочной полосы.

Президент Владимир Путин отмечал, что в России есть необходимые условия для развития внутреннего туризма. Глава государства добавил, что свою роль в развитии отрасли сыграли западные санкции.