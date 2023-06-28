Путешествия 28 июня 2023, 21:00 Путин заявил, что в России есть все условия для развития внутреннего туризма Путин: туристическая индустрия в России выходит на новый уровень РИА «Новости»

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В России имеются все условия для долгосрочного, эффективного развития внутреннего туризма. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития туризма в режиме видеоконференции, сообщили в пресс-службе Кремля.

Он отметил, что в последние годы внутренний туризм действительно активно развивается, показывая позитивную динамику. Свою роль в этом вопросе сыграли разные санкции и ограничения со стороны некоторых государств, а также «поощряемая ими русофобия». Но, по его словам, власти этих стран сами вычеркнули себя из списка привлекательных для россиян направлений туризма.

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«Тем самым теряют и доходы, и репутацию, и доверие партнеров. Но все же главное, что наша туриндустрия выходит на новый уровень. Важно, что для долгосрочного, эффективного развития у России все есть», — подчеркнул глава государства.

Речь идет об огромном историческом и культурном потенциалах. А по разнообразию природно-климатических условий у России, вероятно, вообще нет конкурентов в мире, добавил президент.

Путин прилетел с робочим визитом в Дагестан 28 июня. Российский лидер отправился в Дербент, где посетил исторические достопримечательности.