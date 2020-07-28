Пропавший неделю назад Ан-2 нашли под Иркутском

СМИ сообщили, что пропавший больше недели назад самолет Ан-2, в котором были шесть человек, нашли в Иркутской области. Где именно — не сообщается.

Информацию о найденном самолете сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник в экстренных службах.

«Поступила информация, что в Усольском районе Иркутской области обнаружен пропавший самолет Ан-2, на борту которого находились шесть человек», — сказал информатор.

Неизвестно и то, в каком состоянии воздушное судно.

Этот самолет пропал более недели назад, 19 июля, в Бурятии. На борту судна находились шесть человек. Они отправились на облет Тункинского и Окинского районов Бурятии, чтобы разметить территорию для химической обработки лесов — это делается, чтобы отгонять тутовых шелкопрядов.

Спасательная операция растянулась на 10 тысяч квадратных километров. Только за прошедшее воскресенье участники поисковой операции облетели 1,4 тысячи «квадратов». Общий налет спасательных бортов за сутки достигал 20–24 часов.

После исчезновения борта Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.