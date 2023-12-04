04 декабря 2023, 11:00
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой авиарейсов в Москве
Транспортная прокуратура проверит ситуацию с задержкой авиарейсов в Москве
Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой авиарейсов из-за непогоды в столичных аэропортах. Пассажирам окажут все необходимые услуги на время переноса их полета, сообщили в Telegram-канале ведомства.
«В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в пресс-службе.
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Сейчас, согласно сервису «Яндекс. Расписание», в аэропорту Внуково задержали 14 полетов, отменили три, в Домодедове — 16 задержали, а еще один отменили, в Шереметьеве — перенесли 25.
Утром количество задержанных или отмененных авиарейсов было еще больше. Однако неблагоприятная погода не повлияла на движение поездов по МЦК и МЦД.
Аэропорт Домодедово
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Внуково
Москва 2023
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