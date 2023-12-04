Транспорт 04 декабря 2023, 11:00 Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой авиарейсов в Москве Транспортная прокуратура проверит ситуацию с задержкой авиарейсов в Москве Unsplash

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой авиарейсов из-за непогоды в столичных аэропортах. Пассажирам окажут все необходимые услуги на время переноса их полета, сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в пресс-службе.

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Сейчас, согласно сервису «Яндекс. Расписание», в аэропорту Внуково задержали 14 полетов, отменили три, в Домодедове — 16 задержали, а еще один отменили, в Шереметьеве — перенесли 25.

Утром количество задержанных или отмененных авиарейсов было еще больше. Однако неблагоприятная погода не повлияла на движение поездов по МЦК и МЦД.