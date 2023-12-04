Общество 04 декабря 2023, 07:46 В аэропортах Москвы задержали более 50 рейсов Более 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за непогоды Столичный аэропорт Внуково / Пресс-служба аэропорта Внуково

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В трех аэропортах столичного региона задержали 55 рейсов, отменили — 6. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс. Расписания».

В частности, во Внуково задержали 13 рейсов, 4 — отменили, в Домодедово задержали 18 рейсов, 2 — отменили. В Шереметьево задержали 24 рейса. Изменений в расписании других аэропортов нет. Уточняется, что данные по задержанным и отмененным рейсам предоставлены аэропортами Москвы.

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На российскую столицу обрушился сильный снегопад, однако неблагоприятная погода не повлияла на движение поездов в Московском узле. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя «Московской железной дороги», составы идут в штатном режиме по МЦК и МЦД.

В понедельник Москву ждет солнечная погода. Однако в Gismeteo предупреждают о продолжении снегопадов. Температура воздуха составит -6…-9 градусов.