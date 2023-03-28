Транспорт 28 марта 2023, 17:20 Производительность АвтоВАЗа снизилась почти на 50% Губернатор Азаров сообщил Путину о снижении производительности АвтоВАЗа на 48,9% РИА «Новости»

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АвтоВАЗ в 2022 году произвел на 48,9% машинокомплектов меньше, чем годом ранее. Об этом в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, его слова привела пресс-служба Кремля.

«К сожалению, показатель выпуска автомобилей в 2022 году заметно ниже, чем в 2021 году. За прошлый год произвели 220 тысяч машинокомплектов, что на 48,9% ниже, чем в предыдущем, когда этот показатель составлял 431 000», — пояснил Азаров.

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Глава региона отметил, что самой напряженной ситуация оказалась во втором квартале 2022 года, хотя изначально прогнозы были еще более пессимистичными.

«В итоге отработали его на уровне 2021 года. На следующий год планируем выпустить как минимум 400 тысяч автомобилей и машинокомплектов», — добавил он.

Азаров также проинформировал главу государства о своем намерении избираться на пост губернатора в 2023 году. В ответ Путин пожелал ему удачи.