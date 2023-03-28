28 марта 2023, 16:51
Путин пожелал успехов Азарову на выборах губернатора Самарской области
Песков: Азаров сообщил Путину, что примет участие в выборах губернатора Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился с президентом России Владимиром Путиным планами баллотироваться на пост губернатора. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передал ТАСС.
По словам представителя Кремля, российский лидер пожелал Азарову успехов.
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«Азаров также проинформировал главу государства о том, что <…> намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах», — уточнил Песков.
Он напомнил, что во вторник Путин провел рабочую встречу с Азаровом. Ее темой стала ситуация в различных отраслях экономики и вопросы социальной сферы.
Очередные выборы губернатора Самарской области должны пройти в единый день голосования — 10 сентября 2023 года. Азаров уже побеждал в выборной кампании в 2018 году.
В мае 2022 года Путин назначил врио губернаторов в пяти регионах.
Дмитрий Песков
Владимир Путин
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