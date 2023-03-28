Власть 28 марта 2023, 16:51 Путин пожелал успехов Азарову на выборах губернатора Самарской области Песков: Азаров сообщил Путину, что примет участие в выборах губернатора Самарской области РИА «Новости»

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился с президентом России Владимиром Путиным планами баллотироваться на пост губернатора. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передал ТАСС.

По словам представителя Кремля, российский лидер пожелал Азарову успехов.

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«Азаров также проинформировал главу государства о том, что <…> намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах», — уточнил Песков.

Он напомнил, что во вторник Путин провел рабочую встречу с Азаровом. Ее темой стала ситуация в различных отраслях экономики и вопросы социальной сферы.

Очередные выборы губернатора Самарской области должны пройти в единый день голосования — 10 сентября 2023 года. Азаров уже побеждал в выборной кампании в 2018 году.

В мае 2022 года Путин назначил врио губернаторов в пяти регионах.