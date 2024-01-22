Транспорт 22 января 2024, 23:27 Производители автомобилей отказались от повышения цен — СМИ 74.ru: производители машин не стали повышать цены из-за затоваривания Freepik

Читать 360tv в

Производители не повысили стоимость автомобилей в России, потому что на рынке накопился большой запас нераспроданных машин. Об этом сообщил сайт 74.ru.

«Запасы нереализованных автомобилей в России у некоторых марок достигли двухмесячного уровня продаж, поэтому производители отказались от январского повышения цен, а дилеры все охотнее демпингуют», — сказано в материале.

Реклама

По данным издания, около трети ввезенных в прошлом году китайских автомобилей остались на складах. Подобная ситуация и у «АвтоВАЗа». Как отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая, из-за этого дилеры готовы пойти на уступки и не «морозят» деньги в металле.

Ранее автоэксперты спрогнозировали, что в 2024 году на российском рынке будет реализовано 1,25 миллиона новых легковых автомобилей. Это связано с тем, что дилеры готовы предоставлять ценовые скидки на фоне обострения конкуренции.