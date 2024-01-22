22 января 2024, 12:32
Автоэксперты спрогнозировали, что в 2024 году в России будет реализовано 1,25 млн новых легковых машин
Автомобильные эксперты в своих предварительных прогнозах пришли к выводу, что в этом году в России будет реализовано 1,25 миллиона новых легковых машин. Об этом написал сайт ИА RuNews24.
Дело в том, что дилеры готовы предоставлять ценовые скидки на фоне обострения конкуренции, к тому же в стране увеличиваются предложения со стороны китайских брендов.
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Эксперты предполагают, что оживление авторынка начнется весной, после преодоления спада потребления в январе–феврале. Стоимость машин во многом будет зависеть от курса рубля.
Машины
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