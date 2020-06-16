Проезд на одной из веток метро Москвы может подешеветь

Осенью власти российской столицы готовы пойти на эксперимент для разгрузки транспортной системы города. Они хотят снизить стоимость проезда на одну из загруженных линий.

Об этом заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликустов написал в своей колонке на Едином транспортном портале. Идею уже одобрил мэр Сергей Собянин.

Проезд может подешеветь на одной из веток ранним утром до начала часа пик. Если эксперимент покажет хорошие результаты, то, возможно, что эту практику распространят и на другие загруженные перегоны.

Ликсутов предложил еще один способ снижения транспортной нагрузки в городе в период часа пик. По его словам, для этого работодателям нужно изменить график сотрудников. Например, некоторые из них могли бы начинать свой рабочий день в 06:00 или 07:00. Другие бы постепенно подтягивались за ними вплоть до 12:00. Он отметил, что так работают на предприятиях в Германии и Канаде.

Таким образом в администрации города хотят увеличить популярность общественного транспорта и снизить загруженность дорог. Сейчас проект находится на стадии разработки, его могут запустить уже в этом сентябре.

Ранее стало известно, что все вестюбюли столичной подземки вновь начали работать 15 июня. Некоторые из них закрывали на период режима самоизоляции.