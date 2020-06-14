Все вестибюли московского метро заработают 15 июня

Там отметили, что открытие вестибюлей позволит жителям города пользоваться привычными маршрутами и соблюдать социальную дистанцию при входе.

Пользоваться общественным транспортом Москвы нужно обязательно в маске и перчатках. Особенно сейчас, когда количество пассажиров увеличивается с каждым днем. Всего на время введенных ограничений в метро закрыли 78 вестибюлей. Часть из них возобновила работу еще 12 мая и 1 июня.

Осталось только 25, которые откроются завтра утром. Вот их список: