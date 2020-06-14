Все вестибюли московского метро заработают 15 июня
На время периода самоизоляции москвичей пассажиропоток метро сильно упал. Тогда сразу 25 вестибюлей столичной подземки закрыли. С понедельника, 15 июня, они снова откроют свои двери с началам работы метро. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Там отметили, что открытие вестибюлей позволит жителям города пользоваться привычными маршрутами и соблюдать социальную дистанцию при входе.
Пользоваться общественным транспортом Москвы нужно обязательно в маске и перчатках. Особенно сейчас, когда количество пассажиров увеличивается с каждым днем. Всего на время введенных ограничений в метро закрыли 78 вестибюлей. Часть из них возобновила работу еще 12 мая и 1 июня.
Осталось только 25, которые откроются завтра утром. Вот их список:
- «Тропарево» — выходы 7 и 8;
- «Спортивная» — выход 2;
- «Мякинино» — выходы 1 и 2;
- «Площадь Революции» — выход 11;
- «Александровский сад» — выход 8;
- «Хорошевская» — выход 1;
- «Фонвизинская» — выходы 1 и 2;
- «Петровский парк» — выходы 4 и 5;
- «Шелепиха» — выход 4;
- «Черкизовская» — выходы 2 и 3;
- «Косино» — выход 5 (закрыт проход к станции «Косино», открыт — к «Лермонтовскому проспекту»);
- «Спартак» — выходы 3 и 4;
- «Пионерская» — выход 1;
- «Озерная» — выход 1;
- «Румянцево» — выход 2;
- «ЦСКА» — выход 2;
- «Боровское шоссе» — выход 1;
- «Кунцевская» — выход 1;
- «Говорово» — выходы 1 и 2;
- «Алма-Атинская» — выход 2;
- «Мичуринский проспект» — выход 1;
- «Савеловская» Большой кольцевой линии — выходы 6 и 7;
- «Рассказовка» — выходы 4 и 5;
- «Филевский парк» — выход 1;
- «Багратионовская» — выход 1.