    14 июня 2020, 20:10

    Все вестибюли московского метро заработают 15 июня

    Анатолий Минкин

    На время периода самоизоляции москвичей пассажиропоток метро сильно упал. Тогда сразу 25 вестибюлей столичной подземки закрыли. С понедельника, 15 июня, они снова откроют свои двери с началам работы метро. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

    Там отметили, что открытие вестибюлей позволит жителям города пользоваться привычными маршрутами и соблюдать социальную дистанцию при входе.

    Пользоваться общественным транспортом Москвы нужно обязательно в маске и перчатках. Особенно сейчас, когда количество пассажиров увеличивается с каждым днем. Всего на время введенных ограничений в метро закрыли 78 вестибюлей. Часть из них возобновила работу еще 12 мая и 1 июня.

    Осталось только 25, которые откроются завтра утром. Вот их список:

    • «Тропарево» — выходы 7 и 8;
    • «Спортивная» — выход 2;
    • «Мякинино» — выходы 1 и 2;
    • «Площадь Революции» — выход 11;
    • «Александровский сад» — выход 8;
    • «Хорошевская» — выход 1;
    • «Фонвизинская» — выходы 1 и 2;
    • «Петровский парк» — выходы 4 и 5;
    • «Шелепиха» — выход 4;
    • «Черкизовская» — выходы 2 и 3;
    • «Косино» — выход 5 (закрыт проход к станции «Косино», открыт — к «Лермонтовскому проспекту»);
    • «Спартак» — выходы 3 и 4;
    • «Пионерская» — выход 1;
    • «Озерная» — выход 1;
    • «Румянцево» — выход 2;
    • «ЦСКА» — выход 2;
    • «Боровское шоссе» — выход 1;
    • «Кунцевская» — выход 1;
    • «Говорово» — выходы 1 и 2;
    • «Алма-Атинская» — выход 2;
    • «Мичуринский проспект» — выход 1;
    • «Савеловская» Большой кольцевой линии — выходы 6 и 7;
    • «Рассказовка» — выходы 4 и 5;
    • «Филевский парк» — выход 1;
    • «Багратионовская» — выход 1.