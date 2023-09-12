Транспорт 12 сентября 2023, 16:32 Приложение «Метро Москвы» скачали 10 миллионов раз Ликсутов: приложение «Метро Москвы» скачали 10 миллионов раз с 2017 года Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Пассажиры городского транспорта скачали приложение «Метро Москвы» 10 миллионов раз с 2017 года, а ежемесячное количество пользователей достигло двух миллионов человек. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, появившееся в январе 2017 года как альтернативный вариант пополнения карты «Тройка» приложение стало многофункциональным сервисом управления поездками на всех видах столичного транспорта.

В этом году в приложении‎‎ заработала заморозка годовых абонементов, привязка карт москвича. Также началось тестирование оплаты проезда через систему быстрых платежей и виртуальной «Тройки». На базе мобильного приложения мы запускаем самые новые и удобные цифровые сервисы для пассажиров. Максим Ликсутов

Пользователи получили возможность создавать маршруты на городской карте с использованием метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. Им также стала доступна возможность фильтровать их по времени поездки и числу пересадок, а также просматривать расписание поездов МЦД. Кроме того, в приложении можно увидеть информацию о загруженности вагонов метро.

В 2020 году приложение обновили, добавив личный кабинет, где пользователи могут привязывать свою карту «Тройка» и управлять ею онлайн. В нем можно приобретать различные билеты, настраивать автопополнение, а также просматривать историю проходов и операций. К приложению уже привязали более 1,7 миллиона карт.

С осени 2020 года пользователям стал доступен цифровой помощник — чат-бот Александр, который позволяет решать вопросы, связанные с транспортом. Он работает круглосуточно и содержит более 2,5 тысячи ответов на 50 тысяч вопросов. С момента запуска чат-бот обработал более 4,8 миллиона запросов.

Ранее Ликсутов рассказал о развитии транспортной сети Москвы за лето.