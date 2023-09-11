Транспорт 11 сентября 2023, 12:42 Ликсутов рассказал о развитии транспортной сети Москвы за лето Ликсутов: десять новых маршрутов наземного транспорта запустили в Москве летом Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

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Этим летом в столице создали 10 новых маршрутов наземного транспорта и открыли второй электробусный парк. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, в разных районах Москвы появилось более 50 новых остановок, а на уже существующих установили около 700 павильонов нового дизайна. Павильоны из нержавеющей стали и алюминия оснащены системой видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств и освещением. Они также имеют большую крышу, которая защитит пассажиров от непогоды, и скамейки.

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Кроме того, за лето в Москве появилось 12 новых выделенных полос общей протяженностью более 8,5 километра.

Также в июле открыли электробусный парк в районе Митино, что позволило начать переход с дизельных автобусов на электробусы в Северо-Западном административном округе столицы. Летом уже появилось 10 новых электробусных маршрутов из нового парка, и к концу августа они перевезли более 730 тысяч пассажиров.

В этом году парк транспорта пополнили более чем 170 электробусов. Инновационные транспортные средства в столицу поставили компании ПАО «КамАЗ» и «Группа ГАЗ». Всего в период с 2023 по 2024 год они передадут Москве 1200 таких машин.

Недавно московским электробусам исполнилось пять лет. По словам мэра столицы Сергея Собянина, за эти годы столичная сеть стала самой большой в мире.