Предложение сделать бесплатным проезд для детей до 16 лет не поддержали в правительстве

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила отрицательный отзыв на проект закона от ЛДПР. Он касается бесплатного проезда для детей до 16 лет. Об этом написал ТАСС.

«Кроме того, установление права на совершение пассажирами в возрасте от семи до 16 лет неограниченного количества бесплатных поездок потребует выделения дополнительных средств из бюджетов субъектов РФ. Правительство не поддерживает законопроект в представленной редакции», — говорится в тексте.

Также комиссия отметила, что источники и порядок финансирования в законопроекте не определены, а это является нарушением Бюджетного кодекса России. Авторы законопроекта указали, что в этом году был введен запрет на высадку из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет, которые ехали без сопровождения взрослых. В комиссии на это ответили, что мера направлена прежде всего на защиту несовершеннолетних пассажиров.

С 1 мая начали действовать административные штрафы для водителей и кондукторов за высадку малолетних нарушителей, не оплативших проезд.