Высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта запретили с 1 мая

С 1 мая в России будут штрафовать водителей, кондукторов и контролеров общественного транспорта за высадку детей без билета. Закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, вступил в силу.

Штрафы предусмотрены за принудительную высадку ребенка-безбилетника, если он едет один в автобусе, троллейбусе или трамвае и не может оплатить проезд. Об этом напомнили в пресс-службе Госдумы.

Водителей за такой поступок ждет взыскание в размере пяти тысяч рублей, кондукторов или контролеров оштрафуют на сумму от 20 до 30 тысяч.

«Оставлять ребенка из‑за неоплаченного проезда одного на дороге недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью», — подчеркнул председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

Кондукторы и водители, добавил он, должны понимать, что при высадке ребенка из-за отсутствия билета они нарушат федеральный закон. За это придется нести ответственность.

Если же ребенок едет в сопровождении взрослых, и они не оплатили проезд, то такие пассажиры обязаны покинуть транспорт на ближайшей остановке.