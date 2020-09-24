«Правильный приоритет». В Совфеде поддержали идею выделить беременным места на парковках

«Я бы поддержал эту инициативу с учетом пропорций по отношению к местам, которые уже закодированы как места для парковки машин, принадлежащих инвалидам. В целом полезно иметь такого рода некий дополнительный, социально значимый шаг для этой категории граждан», — отметил он.

Мест на парковках все равно не хватает. А когда что-то имеется в недостаточном количестве, «надо выбирать приоритет», добавил сенатор. По мнению Рязанского, инвалиды, многодетные семьи, беременные женщины — «правильный приоритет».

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выделять на паркингах специальные места для беременных, а также для многодетных семей, где воспитывается как минимум один ребенок до шести лет. Часто на поиски парковочного места тратится много времени, а это вредно для здоровья маленьких детей и женщин в положении.