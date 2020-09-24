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    24 сентября 2020, 11:35

    «Правильный приоритет». В Совфеде поддержали идею выделить беременным места на парковках

    Алена Макаренко

    Предложение выделять на паркингах специальные места для беременных вполне заслуживает внимания, его стоит поддержать. Так считает первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, его слова привел сайт RT.
    «Правильный приоритет». В Совфеде поддержали идею выделить беременным места на парковках

    «Я бы поддержал эту инициативу с учетом пропорций по отношению к местам, которые уже закодированы как места для парковки машин, принадлежащих инвалидам. В целом полезно иметь такого рода некий дополнительный, социально значимый шаг для этой категории граждан», — отметил он.

    Мест на парковках все равно не хватает. А когда что-то имеется в недостаточном количестве, «надо выбирать приоритет», добавил сенатор. По мнению Рязанского, инвалиды, многодетные семьи, беременные женщины — «правильный приоритет».

    Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выделять на паркингах специальные места для беременных, а также для многодетных семей, где воспитывается как минимум один ребенок до шести лет. Часто на поиски парковочного места тратится много времени, а это вредно для здоровья маленьких детей и женщин в положении.

    Новости SMI.FM